Doi jurnalisti rusi, intorsi la Moscova de pe aeroportul de la noi. Ce le-au spus politistilor de frontiera ca urmau sa faca la Chisinau: "Dvs va trebuie semnatura lui Dodon?". Reactia Presedintiei - VIDEO

"- Dovezile sunt in actul de interzicere. - In baza carei decizie nu ne lasati sa intram, Mihai? - Va trebuie semnatura lui personala? - V-am spus toate argumentele sunt in actul de restrictie."

Revoltata ca nu poate intra in tara noastra, jurnalista de la canalul rus RTVI a luat camera si a inceput sa-l filmeze pe seful sectorului Politiei de Frontiera de la Aeroport, cerandu-i explicatii.

"-Cand o sa ma lasati sa trec? Ce documente trebuie sa am?" - Cand o sa intruniti toate cerintele de intrare in tara. In acte totul este indicat. - Am o scrisoare de la presedinte. - Hotararea noastra o puteti ataca."

Cei doi jurnalisti au aterizat dupa miezul noptii, cu o aeronava de pe o cursa obisnuita Moscova-Chisinau. Potrivit Politiei de Frontiera, acestia plecat inapoi la Moscova cu urmatoarea cursa, la ora 1:40.

Raisa NOVIȚCHI, PURTĂTOR DE CUVÂNT, POLIȚIA DE FRONTIERĂ: "La controlul de frontiera au declarat ca au stabilit o intalnire in Republica Moldova, prezentand o presupusa solicitare de realizare a unui interviu cu seful statului, insa nu au putut prezenta si acceptul de realizare al acestuia."

Astazi, purtatorul de cuvant al presedintelui a scris pe pagina sa de facebook ca este indignat de expulzarea celor doi jurnalisti rusi, mai ales ca acestia ar fi avut o invitatie oficiala din partea lui Igor Dodon.

Ion Ceban sustine ca ca interviul oricum va avea loc, dar nu spune cand si in ce mod. Altor doi jurnalisti rusi le-a fost interzisa intrarea in tara din acelasi motiv, unul dintre ei fiind Irada Zeinalova, jurnalista la NTV. Intr-un final, ea a reusit sa intre in tara si sa vorbeasca cu Igor Dodon, in baza unei invitatii oficiale a presedintelui.

Reactia Presedintiei: