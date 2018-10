Ce s-a intamplat cu medicii care au acordat primul ajutor familiei intoxicate din Cantemir - VIDEO

Doi medici care au acordat primul ajutor familiei intoxicate cu insecticid la Cantemir au ajuns la spital cu aceleasi simptome. Intre timp, doua dosare au fost deschise in acest caz. Unul - pentru neglijenta medicilor de la ambulanta. In celalalt, procurorii urmeaza sa afle cum a ajuns substanta in gospodarie, de vreme ce aceasta se vinde doar specialistilor.