Doi minori din Straseni si Calarasi au furat o masina de pe o strada din capitala, insa nu au ajuns prea departe. Ce s-a intamplat - VIDEO

Potrivit politiei, incidentul a avut loc la sfarsitul lunii trecute pe o strada din sectorul Buiucani al capitalei. Indivizii au furat automobilul de model “VAZ 2107” in jurul orei 04:00.

Autoritatile spun ca acestia ar fi spart parbrizul au patruns in masina si au pornit motorul de la firele electrice. In momentul in care au fost vazuti de politisti, acestia au fugit, iar ulterior au fost prinsi in Bubuieci.

Banuitii au fost retinuti si risca pana la 5 ani de puscarie.