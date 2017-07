Doi minori, condamnati la 9 ani de inchisoare: au intrat intr-un apartament din capitala, au ucis stapana si au furat 16 mii de lei. Cum s-ar fi intamplat totul

Potrivit politiei, in august 2016, minorii, ambii in varsta de 17 ani, au patruns intr-un apartament din sectorul Centru al capitalei, au lovit femeia care locuia in apartament cu o piatra si au furat bani si bunuri estimate la peste 16 mii de lei. In urma leziunilor cauzate victima a decedat pe loc.

Indivizii au fost retinuti a doua zi dupa savarsirea crimei, iar fiind audiati de procurori, tinerii au recunoscut vina integral. Minorii au fost condamnati la 8 si, respectiv, 9 ani de detentie in penitenciar de tip inchis.