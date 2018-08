Doi moldoveni au incercat sa scoata din tara aproape jumatate de milion de lei romanesti. Ce s-a intamplat cand au ajuns la vama Leuseni - VIDEO

Pachete intregi cu bani au fost scoase din salonul masinii. Vamesii le-au gasit ascunse in tavanul vehiculului, dar si in doua scaune auto pentru copii, ce se aflau in portbagaj. In total, cei doi moldoveni au incercat sa scoata din tara peste 485 de mii de lei romanesti, adica in jur de 2 milioane de lei moldovenesti.

Barbatii au ajuns in vama Leuseni, in jurul orei 1:30, noaptea trecuta.

Acum, acestia risca inchisoare de pana la 10 ani, iar pe marginea acestui caz a fost initiat un dosar penal. Nu se stie deocamdata provenienta acestor bani si unde erau transportati.

Legea spune ca, la trecerea frontierei, persoanele fizice trebuie sa declare suma de bani pe care o detin asupra lor, daca aceasta depaseste 10 mii de euro.