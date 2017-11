Doi moldoveni din Calarasi, retinuti pentru detinere de droguri in Rusia, ar fi fost batuti crunt in izolatorul din Krasnodar. Avocatii lor cer autoritatilor noastre sa se implice in acest caz - VIDEO

Totul s-ar fi intamplat inca in august 2015. Cei doi tineri din Calarasi, care sunt si prieteni au plecat in Rusia pentru a-si gasi un loc de munca. Potrivit avocatilor, dupa cateva saptamani, ambii au fost retinuti in aceeasi zi la Krasnodar, pentru detinere de dorguri. Unul se afla cu masina la vulcanizare, iar celalalt in apropierea unui magazin.

Valentina DANU, MAMA: “I-au batut asemeni cu moartea, i-au pus pus cutitele la gat ca sa semneze foi curate pe car ei l-au semnat si apoi i-au intr-un beci si le-au inscenat retinerea cu mascati.“

De doi ani acestia stau in izolator, in arest preventiv, iar recent au fost condamnati de prima instanta la 9 ani inchisoare. Avocatii spun ca in tot acest timp acestia au fost batuti groaznic pana au ajuns invalizi. Unul dintre ei ar avea coloana vertebrala fracturata si nu mai poate merge.

Andrei BRICEAC, AVOCAT: “Autoritatile din Moldova, inclusiv ministerul Justitiei au tot dreptul si obligatia sa intervina pe langa alte state pentru a-si apara proprii cetateni. “

Valentina DANU, MAMA LUI VITALIE: “Cand a intrebat baiatul de masina, i-au spus uita de masina, apoi i-au intreb ce e cu sanatatea mea si ei i-au raspuns ce a fost a fost. Doi ani de zile nu le-au dat voie sa vorbeasca si nici sa spuna cum au fost prinsi. “

Echipa Pro TV a sunat la Procuratura Generala din Krasnodar, insa procurorul de garda ne-a zis ca nu ne poate oferi detalii despre cei doi retinuti.

PROCUROR DE GARDA KRASNODAR: “Noi nu dam informatii despre cazurile penale.“

Avocatii cer autoritatilor din Moldova sa se implice in acest caz, sustind ca cei doi tineri sunt nevinovati si ca nu exista probe. Totodata acestia au facut un demers catre ministerul Justitiei din Republica Moldova. Avocatii spun ca vor sa mearga la CEDO insa pentru asta au nevoie de anumite acte pe care nu le pot obtine de la Procuratura din Rusia.