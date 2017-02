Doi moldoveni, raniti intr-un grav accident in Moscova. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit frontal cu o KIA

Serviciul Protectie Civile si Situatiilor Exceptionale al MAI transporta acasa cei doi moldoveni, care au suportat un accident rutier in apropiere de raionul Volokolamsk, regiunea Moscovei. Un barbat in varsta de 48 de ani si o femeie in varsta de 42 de ani sunt monitorizati de salvatorii molodveni in drum spre casa.

Victimile vor ajunge la Chişinau in aceasta seara la ora 17.30 minute, fiind transportati cu trenul de pe ruta Moscova – Chişinau.

Conform informatiilor operative peroanele sunt in stare stabila, iar viata acestora nu este in pericol.

Accidentul in care au avut de suferit moldovenii a avut loc pe data de 28 ianuarie 2017 pe traseul M 9, in apropiere de raionul Volkolamsk, regiunea Moscovei. Conform politiei ruse un microbuz de model Volkswagen de pe ruta Chişinau – Moscova s-a tamponat frontal cu un autoturism de model KIA. In rezultatul accidentului din cele 16 persoane aflate im microbuz, 5 au obtinut traumatisme.