Doi moldoveni si-au incercat aseara norocul la Vocea Romaniei, insa nu au intors niciun scaun. Vezi cum au evoluat. Irina Rimes: "Pentru o secunda am crezut ca e Mihail pe scena, apoi mi-am dar seama ca nu e" - VIDEO

A fost o seara plina de vibratii la Vocea Romaniei. Antrenorii au facut tot ce le-a stat in puteri pentru a atrage in echipele lor, cei mai buni concurenti. In cea a Irinei Rimes a intrat Oana Tabultoc dar si Feihong Basigu, un adolescent de origine chineza din Pitesti.

Tudor le-a urat bun venit lui Dombi Sambor si Luizei Cobori. Tanara a urcat in scena fiind insarcinata in luna a noua si a interpretat piesa “Mad about you”. Andra a descoperit-o pe Elena Hasna, o tanara de 17 ani, care a participat la mai multe concursuri muzicale, dar si pe Mihai Turbatu, care a interpretat piesa “You Are So Beautiful”.

Si Smiley si-a marit echipa cu doua participante. Este vorba despre Andreea Popa si Letitia Roman. Cea din urma a castigat deja un premiu in Las Vegas si doreste sa-l ia si pe cel de la Vocea Romaniei. Si-au incercat norocul si doi moldoveni, care nu au reusit insa sa intoarca scaunele juratilor. Vinerea viitoare la 20:30, show-ul continua la Vocea Romaniei.