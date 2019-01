Doi politisti, angajati ai Inspectoratului de la Ciocana, au fost retinuti fiind suspectati de luare de mita. Ambii ar fi cerut bani de la un tanar, banuit de pastrare de droguri - VIDEO

Politistii au fost retinuti astazi dupa descinderile procurorilor anticoruptie, la locul de munca si la domiciliile acestora. Unul dintre ei este invinuit ca ar fi cerut 600 de euro de la un tanar, cercetat intr-un dosar penal pentru pastrarea substantelor narcotice.

In schimbul banilor i-a promis ca va scapa de pedeapsa. In scurt timp, insa, tanarul a fost citat, din nou, in calitate de banuit in acelasi dosar, de un alt politist din aceiasi institutie. Cel din urma si-ar fi obligat colegul sa-i intoarca banii suspectului, iar in schimb a cerut de la banuit trei mii de euro, spunandu-i ca poate influenta procurorul de caz. Politistul a primit doar 2100 de euro, dar tot nu a rezolvat nimic, asa ca tanarul i-a denuntat pe ambii.

Acum, cei doi se afla la CNA pentru 72 de ore. Ei risca de la 2 pana la 10 ani de inchisoare. Potrivit Ziarului de Garda, in 2016, 28 de politisti au fostvizati in dosare pentru luare de mita. Majoritatea din ei au fost retinuti pentru 72 de ore, iar unii au primit si mandate de arestare preventiva. Insa doar atat. Pana acum niciunl dintre ei nu se afla dupa gratii, iar multi isi continua activitatea, dupa au fost achitati.