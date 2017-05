Doi politisti de patrulare au refuzat mita de 5 mii de lei oferita de un sofer din Comrat. Ce a facut acesta

Potrivit denunturilor parvenite de la politistii de patrulare in adresa SPIA, individul intentiona sa ofere suma de 6.000 lei angajatilor inspectorilor de patrulare, pentru ca aceasta sa nu treaca testarea alcoolscopica.





In urma nvestigatiilor si actiunilor de urmarire penala, ofiterii SPIA si angajatii CNA l-au retinut pe banuit in flagrant delict in timpul ce dadea celor doi politisti suma de 5000 lei.





Pe marginea acestui caz a fost initiata o cauza penala.



La moment se intreprind toate actiunile de urmarire penala necesare in vederea stabilirii tuturor circumstantelor si posibila implicare a altor persoane cu tangenta la acest caz, iar barbatul suspectat de corupere activa a fost retinut pentru 72 de ore.