Doi politisti din Glodeni si Rascani risca sa faca puscarie pentru trafic de influenta: ar fi cerut bani de la doua persoane si le-au promis ca vor face in asa fel incat sa primeasca pedepse mai blande

Potrivit procurorilor, cei doi sunt acuzati ca ar fi cerut si primit bani de la doua persoane, iar in schimbul banilor le-au spus ca pot influenta membrii instantei de judecata ca sa emita pedepse mai blande in dosarele in care sunt cercetati.





Politistii au fost retinuti acum o luna, dupa ce ar fi primit 4 mii de euro, 4 mii de lei, iar ulterior au mai primit inca 250 de euro.





Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pana la 5 ani de inchisoare.