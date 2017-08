Doi soferi moldoveni, prinsi de inspectorii de patrulare beti crita la volan. Unul dintre ei nu a vrut nici in ruptul capului sa coboare din masina pusa pe evacuator: "- Coborati! - Nu vreau, acus dau un sunet" - VIDEO

Potrivit politiei, ieri, un barbat de 31 de ani, domiciliat in satul Cucuruzeni, Orhei, a fost prinsi de ofiterii INP conducand in stare de ebrietate avansata pe strazile din satul Pelivan. Acesta a fost rugat sa stopeze masina, insa nu a franat, astfel, intr-un final masina a fost blocata de echipajul de patrulare, iar soferul a fost supus testarii cu aparatul Drager, rezultatul fiind de 1.19 mg/l vapori de alcool in aerul expirat. Dupa ce a fost intocmit procesul-verbal, barbatul s-a apropiat de masina de serviciu a INP, si a injurat inspectorii de patrulare si a amenintat ca va lovi parbrizul cu sticla de alcool ce o avea in mana.

Tot in aceeasi zi, in apropriere de localitatea Onitcani, oamenii legii au oprit un automobilul de model „Vaz”. La volanul masinii se afla un barbat de 57 de ani, domiciliat in raionul Criuleni. Deoarece avea semne vizibile ca se afla in stare de ebrietate, soferul a fost supus testarii, iar rezultatul a aratat 1.42mg/l in aerul expirat.

La fata locului a fost chemat evacuatorul pentru a ridica masina soferului.

Barbatul insa nu a fost deacord sa iasa din masina asa ca s-a urcat refuza in fel si chip sa coboare.

"-Coborati! -Nu vreau, acus dau un sunet! -Coborati si o sa dati mai multe sunete"

Ambii barbati sunt documentati penal pentru conducerea mijlocului de transport in stare de ebrietate alcoolica cu grad avansat. Conform legislatiei, risca o amenda de la 37 500 la 42 500 de lei cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.