Doi soti au decedat pe loc in urma unui grav accident produs la intrare in Bacioi. Fiica acestora, transportata de urgenta la spital - FOTO

Potrivit politiei, tragedia s-a produs la intersectia strazilor Bacioii Noi cu Drumul Bacioiului. Tayota, la volanul careia se afla o femeie in varsta de 33 de ani, s-a lovit puternic cu un Mercedes in care se aflau doi soti, ambii in varsta de 56 de ani, din satul Mereni, raionul Cimislia si fiica acestora. In urma impactului puternii sotii au decedat pe loc, iar tanara se afla la spital in stare grava.

Politia investigheaza cazul.