Doi soti din Anenii Noi, gasiti morti. Barbatul era strangulat in apartament, iar femeia - fara suflare in masina

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri in jurul orei 16:30 in Anenii Noi. Barbatul a fost gasit strangulat, fara semne de moarte violenta in locuinta cuplului, iar corpul neinsufletit al femeii a fost gasit pe bancheta din spate a masinii lor. Pentru ca avea urme in jurul gatului, politia presupune ca ea ar fi fost asfixiata.

Totodata, oamenii legii spun ce cei doi soti au doi copii minori, iar cauza mortii ar fi violenta in familie, desi nu este clar ce s-a intamplat.

Politia investigheaza cazul.