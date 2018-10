Doi soti, gasiti fara suflare in propria casa din satul Munteni, Cimislia: s-ar fi intoxicat cu monoxidul de carbon emanat de la soba

Potrivit IGSU, barbatul in varsta de 66 de ani si de 64 de ani au fost gasiti fara suflare de catre vecini. Acestia au chemat imediat salvatorii. Veniti la fata locului, acestia au stabilit ca oamenii s-ar fi intoxicat cu monoxidul de carbon emanat de la soba. Circumstantele in care s-a produs totul urmeaza sa fie stabilite de oamenii legii.

Potrivit datelor IGSU de la inceputul anului 2018 in Republica Moldova au fost inregistrate 41 cazuri de intoxicatie cu CO si CO2, iar 13 cazuri s-au soldat cu decesul a 18 persoane. In vederea prevenirii intoxicatiilor cu monoxid de carbon angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta indemna oamenii sa verifice sursele de incalzire, inainte de exploatarea acestora, iar in cazul in care acestea sunt defecte sa nu le utilizeze pentru a nu-si pune viata in pericol.