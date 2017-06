Doi suporteri ai clubului Zimbru Chisinau, retinuti dupa ce ar fi batut cativa suporteri de la Sheriff Tiraspol: "E un conflict mai vechi". Risca pana la 12 ani de inchisoare. Ce au gasit politistii la domiciliile acestora - VIDEO

Doi suporteri ai echipei Zimbru Chisinau, de 25 si 26 de ani, din capitala, au fost retinuti fiind suspectati de huliganism siv atamare intentionata grava. Suspectii sunt arestati pentru 30 de zile.

Potrivit Politiei, a parvenit o plangere din partea unor suporteri ai clubului de fotbal ”FC Sheriff Tiraspol”, precum ca in timp ce stationau pe marginea carosabilului, in apropierea satului Condrita, au fost agresati fizic de catre un grup de persoane necunoscute, cu cagule pe cap si inarmati cu pumnale si bate. In urma examinarii medico-legale s-a stabilit ca suspectii le-au cauzat tinerilor leziuni corporale grave.





Ca urmare a investigatiilor efectuate, au fost stabiliti faptasii. Acestia sunt membrii galeriilor de fotbal ”Ultra Boys, Bad Boys si Destroys”.â





La moment, politistii au retinut doi suspecti ce fac parte din echipa de suporteri ai Clubului de fotbal „ Zimbru Chisinau”, unul dintre ei fiind si organizatorul infractiunii.





Fiind audiati, acestia si-au recunoscut vina partial, motivul infractiunei fiind un conflict mai vechi dintre suporterii Clubului de fotbal „ Zimbru Chisinau” si cei ai ”FC serif Tiraspol”.





Astfel, la data de 31 mai 2017, fortele de ordine au efectuat 17 perchezitii la domiciliile persoanelor retinute, unde au fost depistate si ridicate: doua bate din lemn, patru masti, sapte perechi de manusi pentru lupte, haine asemanatoare cu cele cu care persoanele au participat la comiterea infractiunii, doua cutite de lupta, trei torse fumigene, uniforma de gala pentru colaborator de politie, masca anti-gaz, doua casti anti-glont, 10 cartuse pentru arma de vanatoare cu cal. 12 mm, 35 pachetele de staniol cu praf de culoare galbena cu miros specific asemanator cu droguri, doua pistoale pneumatice, multiple fulare si insemne ca suporteri ai echipei de fotbal „Zimbru Chisinau”, seringi, tuburi si blistere cu pastile anabolice.



Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pedeapsa cu inchisoare de la 3 pana la 12 ani sau amenda in marime de 27 500 la 52 500 lei.





Politistii continua investigatiile pentru stabilirea tuturor circumstantelor si persoanelor implicate in acest caz.