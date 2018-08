Doi tineri au murit, altul e in stare grava, dupa ce BMW-ul in care se aflau s-a izbit intr-un cap de pod, s0a rasturnat si a luat foc, la la Stefan Voda - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat in aceasta noapte in jurul orei 2:00, in localitatea Talmaza din raionul Stefan Voda. Potrivit politiei, un BMW condus de un tanar de 23 de ani s-a izbit de un cap de pod si a luat foc. Impactul a fost atat de violent incat BMW-ul a fost aruncat de pe sosea. In urma loviturilor primite, doi tineri, o fata de 22 de ani si un tanar de 21 de ani, pasageri in BMW s-au stins pe loc, iar soferul de 23 de ani a fost transportat in stare grava la spital.