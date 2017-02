Doi tineri din Cahul, ambii politisti de frontiera au spus da in fata altarului, iar mirele a purtat uniforma - VIDEO

Politist de frontiera, mirele a pasit ferm in uniforma sa pregatita pentru aceasta zi speciala, una de parada. Mireasa nu s-a lasat induplecata si a imbracat totusi traditionala rochie alba, desi vine dintr-o familie de politisti.

Doi locotenenti vor fi in familia nou-formata. Vitalie insa are o functie ceva mai importanta, sef de tura la punctul de trecere Giurgiulesti. Maria este inspector la Vulcanesti. Cuplul a spus DA in fata altarului si in prezenta sefului lor – ministrul de interne.

„Vreau să vă aduc sincere mulţumiri pentru ceea ce faceţi voi pentru Republica Moldova şi pentru cetăţeni. Sper că în curând ne veţi invita şi la o cumetrie."

“Noi deja, la rândul nostru, vă vom acorda zilele libere necesare pentru căsătorie şi vom avea grijă ca atunci când intraţi în tură, să facem în aşa fel ca permanent cineva să fie acasă.”

Acum o saptamana, doi tineri din armata nationala au decis sa se cunune tot in uniforma, iar alaturi le-au fost nasii, militari si ei. Mirele este comandant de companie in batalionul de garda, iar mireasa munceste la Centrul de Comunicatii si Informatica al Armatei Nationale.