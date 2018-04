Doi indivizi, luati pe sus de politisti dupa ce au intrat intr-o casa din Criuleni si au iesit de acolo cu 250 de mii de lei. Momentul in care un microbuz opreste langa ei, ies cativa mascati si ii pun la pamant - VIDEO

Potrivit politiei, atunci, autoritatile au fost alertati de un barbat precum doi indivizi au intrat in casa mamei sale si au furat de acolo 250 de mii de lei. Cei doi au spart geamul si au intrat in locuinta in timp ce nimeni nu era acasa.

Dupa mai multe cercetari suspectii au fost retinuti acum cateva zile in timp ce mergeau pe o strada din capitala. Acestia au fost anterior judecati pentru infractiuni similare. Audiati de politisti, cei doi si-au recunoscut partial vina.

Pe numele suspectilor au fost deschise dosare penale. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pana la 12 ani de inchisoare.