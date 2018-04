Povestea celor doi tineri, care au primit in ziua nuntii de la vornicei 10 mii de lei si toti in bancnote de unu. Ce spun mirii. Ce vor face cu banii. De unde au luat vorniceii bancnotele - VIDEO

Totul a inceput la mijlocul nuntii, cand rand pe rand, oamenii puneau banii in plic si ii ofereau cadou mirilor. Ceva banal, s-au gandit vorniceiii, asa ca au pus la cale o surpriza. Au pregatit zece mii de lei, in bancnote de unu, pe care i-au pus intr-un rucsac.

Nicolae SOITU, VORNICEL: “Artiom la un moment dat mi-a zis sa-i dau un rucsac, m-am luat cu una cu alta si am uitat sa-i dau, acum am venit sa-l dau. Rucsacul e gol si til umplem.”

Misiunea nu a fost deloc usoara. Tinerii au avut nevoie de cateva minute pentru a umple rucsacul cu bani. Nicolae, cel care a venit cu ideea, spune ca rucsacul pe care l-a ales ii va aminti mirelui de competitia de inot la care au participat anterior impreuna.

“Acesta e un rucsac de la inot, la prima competitie care a participat Artiom a ajuns ultimul, fie cat de grea casnicia voastra dar inoata pana la capat.”

Mare le-a fost mirarea mirilor si a nuntasilor cand au inteles ce se intampla. Au trecut doua luni de la nunta, iar cei doi soti spun ca au cheltuit 6 din cele 10 mii de lei.

Mirela PAMFILOV: “Ne-am gandit ca ne va prinde bine in transport sau in magazine. Practic s-au consumat am gasit ce sa facem cu ei chiar daca sunt de unu, au fost schimbati in mare parte magazinelor. O sa tinem ca amintire cel mult o suta de lei.”

Nicolae povesteste ca a facut rost de bani cu doar cateva zile inainte de nunta. Impreuna cu niste prieteni a mers pe la casele de schimb valutar si la statiile terminus ale troleibuzelor de unde a strans bancnotele de unu.

Nicolae SOITU, VORNICEL: “Au fost momente in care nu aveau lei de unu sau aveau foarte putini, sau de ce voua atatia bani. Dar cei de la regia transport electric s-au aratat foarte deschisi sa se desparte de lei de unu.”

Tanarul mai spune ca prin acest cadou a incercat, de fapt, sa dea o lectie tinerei familii despre cum sa-si administreze bugetul in viitor.

Nicolae SOITU, VORNICEL: “E un exercitiu sa cresti toleranta la bani multi, tu nu o sa-i cheltui asa de mult cand o sa-i ai intr-un volum mai mare. Nu este ca a parut banul si tu vrei sa-i cheltui pe toti, si perseverenta s-o foloseasca ei.”

Nicolae a dovedit ca poate fi inventiv cand vine vorba de cadouri si in trecut. Acum cinci ani, tot la o nunta, el a daruit unui cuplu trei mii de lei in banuti de cinci, pe care i-a pus intr-un sac.

VEZI SI: Cadou inedit de nunta! Doi tineri au primit de la cel mai bun prieten 10 mii de lei toti in bancnote de unu - VIDEO