Doi tineri din Ungheni, gasiti inecati in raul Prut. Ei au fost scosi din apa de catre salvatorii de la Iasi - VIDEO

A procedat echipajul pentru degajarea primei persoane pentru care au fost chemati de altfel, iar in timpul interventiei au constatat ca la 300 de metri mai exista un trup care pluteste pe suprafata apei.

Potrivit salvatorilor, cei doi tineri, care au 20 si 21 de ani, au mers la scaldat in raul Prut in localitatea Zagarancea, Ungheni. Salvatorii au fost alertati la ora 16, iar pana duminica, scafandrii au cautat cadavrele. Victimile au fost gasite in comuna Golaiesti. Corpurile neinsufletite urmeaza sa fie repatriate in Republica Moldova.