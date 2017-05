Doi tineri, retinuti dupa ce acum aproximativ o saptamana au ucis cu bestialitate un barbat din capitala. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Retinere cu focuri de arma la Gratiesti. Doi tineri au fost luati pe sus de oamenii legii dupa ce acum aproximativ o saptamana au ucis cu bestialitate un barbat din capitala, au ascuns cadavrul in padure si au fugit. Totul in urma unui conflict iscat intre cei doi si victima din cauza unui joc in carti. Zilele trecute ucigasii au fost identificati si retinuti, iar pentru ca unul dintre ei ar fi intentionat sa fuga, politistii au fost nevoiti sa traga de cateva ori in aer.