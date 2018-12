Doi tineri si-au pierdut viata, iar alti doi au fost transportati de urgenta la spital, dupa ce masina in care se aflau a ajuns intr-un pilon, pe o strada din capitala. Politia: soferul era beat - FOTO/VIDEO

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata in jurul orei 5:30 pe o strada din centrul capitalei. Politia spune ca soferul ar fi pierdut controlul volanului, a ajuns cu Honda intr-un pilon. In masina se afla patru tineri din raionul Anenii Noi. In urma impactului, doi tineri, soferul de 20 de ani si o pasagera de 21 de ani s-au stins pe loc, iar alti doi tineri au fost dusi la spital, unul fiind interat in sectia de reanimare.

Automobilul a fost distrus in urma loviturii puternice, asa ca a fost nevoie de interventia salvatorilor pentru a descarcera victimele.

Politia sustine ca soferul era beat si circula cu viteza excesiva. Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal.

Sursa foto: facebook.com