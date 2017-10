Doina Spataru, moldoveanca care a facut show la Vocea Romaniei si a trecut in etapa urmatoare. Cum a evoluat si cu ce a impresionat: "Ai venit in echipa in care trebuie" - VIDEO

Doina a cucerit publicul si juriul de la Vocea Romaniei si a mers in etapa urmatoare.

Despot: "Bine ai venit in echipa mea! Dragi colegi, ea este noul meu elev. Ai venit in echipa in care trebuie"

Doina Spataru: "Pasiunea mea pentru muzica nu o sa se termine niciodata"

A inceput sa cante de la 3 ani, tatal sau fiind cel care a inscris-o la o scoala de muzica.



Mai tarziu a studiat pedagogie muzicala si compozitie de jazz- muzica usoara. A facut primii doi ani de Conservator la Iasi, Romania, iar pe ultimii doi la Conservatorul din Bucuresti, Romania.

A jucat si in doua filme ca figuratie – era cantareata si saxofonista, alaturi de Nicolas Cage si Steven Seagal.

Momentan isi doreste sa se lanseze solo. Are patru frati, doi mai mari si doi mai mici. Toti copiii familiei au cantat la un instrument. Doina a studiat clarinetul, saxofonul si cobza.