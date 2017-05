"Domnul Chirtoaca pledeaza nevinovat, toate acuzatiile care i se aduc sunt neintemeiate". Ce spune avocatul primarului capitalei - AUDIO

AVOCATUL PRIMARULUI DORIN CHIRTOACA: "Domnul Chirtoaca pledeaza nevinovat. Toate acuzatiile care ii sunt aduse de catre organul de urmarire penala sunt absolut neintemeiate.

Acum cu mai multe detalii e prematur sa vin. Suntem in procesul actiunilor de urmarire penala.

Alte probe sau alte actiuni procedurale nu au fost aduse la cunostinta. E prematur sa ne expunem acum asupra anumitor circumstante.

De obicei in cadrul perchezitiilor multe se ridica, dar ulterior, urmeza de vazut daca are pertinenta sau nu are pertinenta intr-un dosar pentru ca era foarte generalizat ceea ce era indicat in actele organului de urmarire penala."

Ieri seara, 25 mai, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost reţinut de procurorii anticorupţie şi CNA în dosarul parcărilor cu plată. Acesta a fost plasat în izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta.