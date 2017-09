Dorin Chirtoaca, acuzat ca a adus primariei prejudicii de peste 66 de milioane de lei. Procuratura Anticoruptie ofera detalii din noul dosar

Potrivit CNA, ordonanta de banuit a fost emisa astazi, insa va fi adusa la cunostinta vineri, deoarece Chirtoaca s-a prezentat in fata procurorului fara avocati.

Intr-un comunicat emis de CNA, se mentioneaza ca in perioada 1998-2013, sute de persoane au obtinut prin judecata dreptul de a primi locuinte in capitala. Astfel, CMC urma sa le transmita in folosinta apartamentele. Doar ca primarul ar fi decis sa le dea oamenilor bani, si nu locuintele propriu-zise. Oamenii legii sustin ca Dorin Chirtoaca a facut tranzactii de impacare cu anumite persoane si chiar daca nu avea dreptul, ar fi dispus alocarea de bani pentru acestia din bugetul municipal, desi aceasta este o atributie a CMC.

Procurorii afirma ca, astfel, bugetul municipal ar fi fost prejudiciat cu 66 730 577, 80 lei.