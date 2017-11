Chirtoaca, despre declaratiile lui Proca: "Eu am fost denuntat de unii si, nu stiu de ce, ma aflu in arest, iar la un denunt cu acuzatii de comanda de omor nu ar trebui sa se procedeze la fel? Regizorii de la Holywood sunt in urma realitatilor din RM"

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Cineva a denuntat pe altcineva, cum e si la mine, eu am fost denuntat de unii, nu stiu de ce din cauza asta ma aflu permanent in stare de arest la domiciliu timp de aproape jumatate de an. Daca intr-un asemenea caz se aplica o asemenea masura, cum ar trebui sa procedeze in cazul in care este vorba despre un denunt cu acuzatii de comanda de omor. Nu ar trebui cumva sa se procedeze la fel sau in general ce se intampla? Ce e cu toate astea? Cred ca regizorii de la Holywood cumva au ramas in urma realitatilor din RM."

Ieri, in cadrul unui interviu acordat pentru Jurnal TV, asasinul Vitalie Proca a declarat ca el a fost cel care a tras din arma, intentionand sa-l omoare pe Gherman Gorbuntov, asasinatul fiind comandat de catre democratul Vlad Plahotniuc. De cealalta parte, bancherul rus nu-l crede pe Proca si spune ca acesta a facut declaratii false, fiind platit de Renato Usatii.