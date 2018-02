Dorin Chirtoaca a devenit victima luptei intre Vlad Plahotniuc si Mihai Ghimpu, cred unii analisti politici: "Pentru a elimina liberalii de la putere" - VIDEO

Conform procedurii, in urmatoarele zece zile, alesii locali ar urma sa ia act de cererea lui Dorin Chirtoaca si sa o trimita mai departe pentru examinare la Comisia Electorala Centrala. Potrivit celor de la CEC, alegeri locale anticipate in capitala ar trebui sa aiba loc primavara. De exemplu, pe 20 mai, cand sunt programate scrutine in alte cinci localitati, inclusiv la Balti.

In cazul in care CEC va stabili aceasta data, atunci campania electorala ar urma sa inceapa pe 20 martie. Faptul ca Dorin Chirtoaca si-a anuntat demisia, in scurt timp dupa Renato Usatii este o pura intamplare, crede analistul politic, Oazu Nantoi.

Oazu NANTOI, ANALIST POLITIC: “Dorin Chirtoaca este victima luptei intre Plahotniuc si Ghimpu pentru a elimina liberalii de la putere.“

Demisia lui Chirtoaca a starnit un val de reactii. Cei din partidul lui Renato Usatii au spus ca Dorin Chirtoaca s-a inspirat de la fostul primar de Balti.

Ilan CASU, CONSILIER MUNICIPAL PARTIDUL NOSTRU: “Atat Chirtoaca cat si Usatii nu au avut alte alegeri ca sa mearga intr-un exercitiu democratic repetat sa gasim o solutia democratica la ceea ce priveste gestionarea primariilor legal. Ceea ce s-a intamplat cu Silvia Radu nu este nici o norma legala.”

Iar purtatorul de Cuvant al presedintelui, Ion Ceban a scris pe facebook ca demisia din functia de primar este una din putinele decizii corecte pe care Chirtoaca le-a luat in ultimii zece ani.

Intr-o postare pe aceeasi retea de socializare, Silvia Radu a scris ca va asigura interimatul pana se vor finaliza alegerile locale. Ea insa nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune daca va candida la urmatoarele alegeri anticipate.

Solicitat de Pro TV, purtatorul de cuvant al PD, Vitalie Gamurari ne-a declarat ca demisia lui Chirtoaca este una fireasca in conditiile in care acesta ar fi comis mai multe ilegalitati cat s-a aflat la carma capitalei.