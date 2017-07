Dorin Chirtoaca a fost suspendat din functia de primar al capitalei. Decizia a fost luata de judecatoria Buiucani: ”Ma asteptam la o asemenea decizie" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL SUSPENDAT AL CHISINAULUI: ”Ma asteptam la o asemenea decizie, eram pregatit, se vedea de ieri presiunea enorma din partea procuraturii.”

Avocatul lui Dorin Chirtoaca sustine ca suspendarea este neconstitutionala si a cerut magistratului sa sesizeze Curtea Constitutionala in acest sens. Instanta a respins demersul.

Tatiana IOVU, AVOCAT: “Atunci cand o persoana a fost ales de popor, de catre cetateni, ea nu poate fi suspendata, consitutia nu prevede acest mecanism.”

In schimb, judecatorul a acceptat integral solicitarea procurorului anticoruptie.

Victoria FURTUNA, PROCUROR ANTICORUPTIE: “In cauza penala urmeaza a fi audiati martori care sunt in legatura de serviciu cu acesta.”

Mai mult, insista acuzarea, primarul ar fi intimidat o persoana implicata in acest dosar.

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL SUSPENDAT AL CHISINAULUI: “Dumnealor au spus ca prin dispozitiile de suspendare din functie a unora din subalterni, aceasta ar fi o intimidare, in conditiile in care aceasta ei au si cerut-o.”

Dorin Chirtoaca spune ca va contesta decizia la Curtea de Apel. Interimatul ,conform legii, va fi asigurat de viceprimarul Nistor Grozavu.

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL SUSPENDAT AL CHISINAULUI: „Eu daca pot sa ajut, am sa ajut. Eu nu am de gand sa fac mai rau si nici sa torn pe nimeni. Chiar sa stiu ceva rau, eu n-as spune pur si simplu.”

Dorin Chirtoaca a fost retinut cu doua luni in urma in dosarul parcarilor cu plata, iar acum procurorii il invinuiesc si de luare de mita. Dosarul a fost trimis in instanta, iar Chirtoaca se declara nevinovat.