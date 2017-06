Dorin Chirtoaca a mai primit 25 de zile de arest la domiciliu. Dupa sedinta de la judecatoria Buiucani, primarul a declarat ca are constiinta curata - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Nu am facut niciun fel de trafic de influenta, doar mi-am indeplinit atributiile de serviciu. Constiinta mea este curata.”

Magistratul a acceptat solicitarea procurorului anticoruptie de a prelungi mandatul de arest la domiciliu. Asta pentru ca edilul ar putea influenta martorii.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Sunt lucruri care nu au niciun fel de relevanta, nu am pe cine influenta pentru ca nu am facut nimic ilegal.”

Dumitru ROBU, PROCUROR ANTICORUPTIE: “Sunt probe noi in dosar insa nu va putem comunica pe durata anchetei.”

Chirtoaca ar refuza sa colaboreze cu organele de drept, spune procurorul.

Dumitru ROBU, PROCUROR ANTICORUPTIE: “Prin intermediul avocatilor se incearca taraganarea audierii domnului Chirtoaca. Dumnealui vrea sa faca, insa avocatii incearca sa taraganeze.”

Avocatii primarului sustin ca vor contesta decizia instantei.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Faptul ca s-au facut declaratii in ceea ce ma priveste, ele nu au nicio relevanta si sunt chiar absurde. Nu sunt motive de a sta in arest.”

Dorin Chirtoaca spune ca nu are voie sa zica prea multe. A vorbit insa putin despre viceprimarul Nistor Grozavu, ale carui declaratii ar fi dus la retinerea edilului.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Acolo sunt contradictii in declaratii. S-a referit incorect la anumite lucruri. Nu este relevant, cred ca si dumnealui s-a incurcat.”

Inainte de a intra in cladirea Judecatoriei, primarul a facut o baie de multime. Zeci de sustinatori si membri de partid au venit sa-l incurajeze.

“La noi se joaca show-uri cu politicenii nostri.”

“Consideram ca este un detinut politic in ziua de azi. - La comanda cui? - PD-ului.”

Octavian APOSTOL, MEMBRU PL: “Sunt altii care au furat 200-300 de miliarde de euro si stau in libertate.”

Corina FUSU, MEMBRU PL: “Strigator la cer este faptul ca justitia in R.M. este una selectiva.”

“Dorine, noi suntem cu tine.”

Dorin Chirtoaca este cercetat in dosarul parcarilor cu plata, fiind acuzat de trafic de influenta. Potrivit procurorilor,el i-ar fi dat indicatii viceprimarului Grozavu sa semneze contractul cu firma PARKLEITSYSTEM, fara avizul CMC.

Totodata, ar fi avizat certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrarilor, iar compania austro-ungara ar fi devenit castigatoare in urma unor licitatii trucate. Pentru asta, Chirtoaca ar fi trebuit sa primeasca 13 la suta din veniturile firmei dupa implementarea proiectului parcarilor cu plata.

“E adevarat ca urma sa luati 13 la suta din venituri? - Nu este adevarat.”

Tot astazi, au avut loc sedintele de judecata in cazul secretarul consiliului municipal, seful directiei transport si a consilierului Ivascenco, toti vizati in acelasi dosar. Valeriu Didenco a plecat din penitenciarul 13 in arest la domiciliu.

Igor Gamretki a primit alte 30 de zile de arest acasa, iar in cazul lui Ghenadie Ivascenco - la fel, s-a prelungit mandatul de arestare, cu 25 de zile. In acelasi dosar mai sunt cercetati viceprimarul Nistor Grozavu, eliberat sub control judiciar, milionarul Alexandru Pincevski si administratorii a 3 firme de parking. Toti se declara nevinovati.