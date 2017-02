Dorin Chirtoaca a primit o cupa plina cu noroi: "Am scos capitala din r**** si am sa o scot si din glod" - GALERIE FOTO

Dorin CHIRTOACA, primar: "N-ati facut decat sa va prezentati propriile rezultate din ultimii 50 de ani. Am scos capitala din rahat si am sa o scot si din glod. De fapt, acest oras este cel mai roditor din Europa. Glodul il gasiti de fapt la tara, acolo unde dvs nu ati fost niciodata. Daca vreti sa veniti in ghete albe la Primarie, e ok, eu o sa vi le spal si o sa le dau copiilor care nu au. Nu este problema in acest glod, este problema in glodul din capul vostru. Si nu GlodinChirtoaca si GlodinBaltoaca daca tot vreti sa ironizati. Acceptati replica daca tot voi ati inceput."

"Problema e in glodul din mintea unora. Spune-ti mersi ca nu vi l-am dat in cap"

Cupa a fost daruita de consilierul socialist, Vitalie Mucan.

Astazi, are loc sedinta de lucru privind realizarea proiectului de eficienta energetica si izolarea cladirilor publice din oras.

GALERIE FOTO de Constantin Grigorita