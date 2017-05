Dorin Chirtoaca a primit peste crud si mamaliga la sedinta primariei: "Circ din partea socialistilor"- FOTO

Vitalie Mucan, consilier socialist, i-a dat primarului mamaliga si pestele. "Cadoul" socialistului este o aluzie la afirmatia liderului PL, Mihai Ghimpu, despre ministrul liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc. Acesta din urma fusese filmat cu camera ascunsa de catre CNA in timp ce primea un pachet pe care l-a pus in sertarul biroului sau. Ghimpu a spus, in cadrul emisiunii In PROfunzime ca in pachet putea fi orice - peste sau mamaliga, si nu neaparat bani.