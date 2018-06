Dorin Chirtoaca, Andrian Candu, Igor Dodon si Mihai Ghimpu s-au prezentat de dimineata la urnele de vot. Ce declaratii au facut oficialii - VIDEO

Dorin Chirtoaca s-a grabit si de aceasta data sa fie cel mai matinal. Acesta a venit la sectia de votare la ora 8.

Dorin CHIRTOACA, EX-PRIMAR CHISINAU: “Am votat pentru ca imi pasa si asta ii indemn si pe toti locuitorii: sa iasa din casa daca le pasa. Pe 3 iunie 2007 a fost primul tur de scrutin si iata ca pe 3 iunie 2018 este al doilea tur de scrutin, cum s-ar spune. Indemn romanii, iesiti din casa daca va pasa.”

Si seful legislativului a venit singur la sectia de vot. De acesta fara sacou si cravata. Andrian Candu sustine ca a votat pentru a pune punct instabilitatii la primarie.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Cu regret alegerea nu a fost una usoara, pentru ca am vazut mai mult disputa politica. Totusi sper ca cel putin un an pana la urmatoarele alegeri ordinare sa simtim ca apare o eficienta si grija fata de oras.“

Zinainda Greceanii a venit mpreuna cu sotul si alti doi membri de partid care au astepat ca liderul PSRM sa-si exercite votul.

Si presedintele Igor Dodon a venit la vot alaturi de sotie. La iesire Galina Dodon a avut parte de un moment mai neplacut. Presedintele a insistat ca ea sa-i fie alaturi in fata camerelor.

Ulterior prima doamna s-a dat la o parte, iar Dodon a facut declaratii de presa. Presedintele crede ca de azi incepe o noua etapa in Chisinau.

Igor DODON, PRESEDINTE: “Am votat pentru un profesionist. Am ferma convingere ca, in sfarsit, chisinauienii vor face alegerea corecta in favoarea profesionistilor, nu a show-ului sau populismului.”

Iar liderul PL, Mihai Ghimpu afirma ca si-a dat votul pentru cel care va putea sa continue proiectele incepute de fostul edil, Dorin Chirtoaca.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Un primar trebuie sa fie ca Dorin Chirtoaca, gospodar, dar stiti cum e la noi cel care munceste....Optimismul nu moare niciodata, ca si speranta. Important e ca lumea sa inteleaga ca cele incepute trebuie sa continue.”

Si fostul primar interimar al capitalei si-a exercitat dreptul de vot. Silvia Radu a postat mai multe fotografii pe pagina sa de facebook si a scris ca l-a ales pe cel care va face lucruri bune in capitala.