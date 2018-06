Dorin Chirtoaca, catre PD: "Pretindeti ca alegerile au fost o dovada a democratiei, dar indicatii pe linie de partid ca sa fie votat Ceban in turul doi, cine a dat? Numaratoarea inversa a inceput"

Mesajul postat de Dorin Chirtoaca pe pagina sa de facebook:

Andrei Nastase a invins in alegerile de duminica, acumuland peste 52 la suta din sufragii. In timp ce rivalul sau, Ion Ceban, a fost votat de circa 47 de procente din alegatori. In turul doi locuitorii capitalei au fost ceva mai activi decat acum doua saptamani, rata de participare fiind de peste 39 la suta.