Dorin Chirtoaca, cercetat penal si pentru luare de mita. Instanta i-a prelungit mandatul cu inca 25 de zile: "Sunt persecutati agentii economici pentru a depune denunturi impotriva mea. Se recurge si la intimidarea familiei mele" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “Este o justitie televizata. Sa nu se intample asa ca tot ce se intampla acuma sa fie un fel de pregatire a tereneului pentru referendum. Fac controale pe la primarie, la diferite directii, sunt persecutati agentii economici pentru a depune denunturi impotriva mea, intimidarea membrilor familiei.”

Primarul spune ca procurorii nu ar avea motive pentru a-i prelungi arestul. Intrebat despre Igor Gamretki, cel care a depus marturii impotriva sa, acesta a spus ca…

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “Fiecare se apara cum poate si dupa cat de gros ii este obrazul.”

La sedinta de astazi, au putut participa avocatii Gheorghe Malic si Tatiana Iovu, care au fost inlaturati din proces la cererea procurorului pentru ca ar fi taraganat procesul, dar si un al treilea avocat. Totusi a fost o exceptie, acestia fiind admisi doar pentru examinarea prelungirii mandatului de arest. Primarul spune ca afirmatiile oamenilor legii sunt absurde.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “Este acuzat de corupere pasiva...”

Procurorii spun ca insista ca Dorin Chirtoaca sa ramana in arest deoarece acesta s-ar putea implica in actiunile procurorilor , ar putea influenta martorii din proces si ar putea sa se eschiveze de la urmarirea penala. Potrivit lor, dosarul se afla deja pe ultima suta de metri si urmeaza in curand sa fie transmis in judecata. Mai mult, recent lui Chirtoaca i-ar fi fost inaintata o noua invinuire.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani l-a plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.