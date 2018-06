Dorin Chirtoaca, despre dosarul in care este cercetat: "Documentele il contrazic pe Grozavu, el este presat si va spune tot ce vrea Procuratura. Eu am ales alta cale" - VIDEO

Dupa mai multe tenative esuate, Nistor Grozavu a fost audiat ca martor in dosarul fostului primar, Dorin Chirtoaca. El a raspuns la intrebarile procurorului, dar nu a facut declaratii pentru presa. Fostul primar spune ca depozitiile lui Grozavu nu pot fi luate in consideratie pentru ca ar fi facute sub presiune, in timp ce procurorul sustine ca martorul a mai confirmat o data acuzarea.