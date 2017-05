Dorin Chirtoaca, despre dosarul parcarilor cu plata: "Contractul prezentat in forma initiala nu este semnat". Cele 3 demersuri pe care le va depune la CSJ

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR GENERAL AL CAPITALEI: "Le-am zis atunci lor. Ati vrut sa faceti voi, ok, faceti. Asta a fost in 2014.Care a fost obiectivul privind proiectul cu plata in capitala? A fost cel de a taxa confortul, nu oamenii care circula cu transportul public.

Cronologia evenimentelor:

- 6 octombrie 2015 - a avut loc licitatia. Grupul de lucru a actionat in unanimitate.

- 2 decembrie 2015 - materialele au fost ridicate de CNA

- 3 decembrie 2015 - apare informatia ca acest contract a fost semnat. Legea spune ca semnarea are loc dupa aprobarea de catre CMC.

- 5 decembrie - este interprinsa actiunea de judecata.

Exista si o cerere la CSJ - daca este valabil sau nu acest contract.Viceprimarul si grupul de lucru trebuie sa explice ce s-a intamplat, cu mare placere i-as aculta.

In decembrie 2016 au venit cei de la companie cu pretentii. Mie nu mi-au comunicat despre semnarea contractului.

Ar putea cere prejudicii de 200 de milioane de euro.

Noi am decis sa interprindem urmatoarele 3 demersuri:

- vom informa inca odata compania despre suspendarea contractului.

- vom solicita repetat CNA sa ancheteze semnatarii contractului, reprezentantii firmei care au semnat sau ce au facut, sa spuna si ei ce au facut in 2015.

- vom merge la CSJ pentru a cere respectarea ordinii examinarii cauzelor, dosarelor.

Solicitam sa fie clarifcate cate mai multe lucruri despre acest subiect.

Contractul prezentat in forma initiala nu este semnat.

Despre alte documente nici nu ma asteptam sa apara. Ei spun ca au semnat contractul in baza hotararii guvernului \ hotararea nr. 116."