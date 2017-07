Dorin Chirtoaca despre faptul ca Igor Gamretki si-a recunoscut vina in dosarul parcarilor cu plata: "Era evident. Eu nu acuz, nu torn pe nimeni, nu ma ocup cu asa ceva"

Dorin CHIRTOACA: "Era evident ca o sa-si recunoasca vina. Eu nu acuz, nu torn pe nimeni. Eu nu ma ocupa cu asa ceva, fiecare sa raspunda in limita in ceea ce comis. Eu am spus clar ca constiinta mea este curata."

Astazi judecatorii urmeaza sa decida daca Dorin Chirtoaca va mai sta inca 30 de zile in arest la domiciliu.

Primarul capitalei spune ca se asteapta la solutie pozitiva.

"Singura solutie este sa rezist la aceasta denigrare. Nu am facut decat sa-mi indeplinesc atributiile de serviciu.", a declarat acesta la iesirea din sala de sedinta.

Gamretchi este acuzat ca ar fi participat la trucarea licitatiilor, in vederea desemnarii companiei care sa amenajeze parcarile cu plata din capitala.

In schimb, acesta urma sa primeasca 13 la suta din veniturile firmei austro-ungare. In acelasi dosar mai sunt vizati Dorin Chirtoaca, Nistor Grozavu, milionarul Pincevski, un consilier municipal si administratorii a trei firme de parking. Deoarece si-ar fi recunoscut vina, pedeapsa ar putea sa-i redusa.