Dorin Chirtoaca, despre initiativa unui grup de tineri de a redenumi strada pe care se afla in Statia de Epurare in numele sau: "Este o onoare, o cinste"

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Copiii spun lucruri trasnite. Este o onoare, o cinste ca orice strada sa fie redenumita in cinstea unei persoane. In ceea ce priveste strada unde e Statia de Epurare, este aproape ca un bulevard, mare, lata, proaspat reparata si urmeaza ca statia sa fie reabilitate, vor fi investite 30 de milioane.

In oras sunt mai sunt alte obiective pe care pot sa le redenumeasca. Parcul de troleibuze, o strada de la Valea Morilor, mai multe.

Mai in gluma mai in serios, pe mine ma onoreaza redenumirea unei strazi, indiferent unde, mai ales in timp de viata. Niciodata vreo strada din capitala nu o sa fie redenumita in Dodon sau Voroni, care au facut lucruri nocive pentru tara."





