Dorin Chirtoaca, despre invinuirea care i se aduce: "Nu exista nicio logica, tranzactiile de impacare au fost la cererea Guvernului. Unii vor sa-si acopere propriile crime." Avocatii cer inlocuirea procurorului

"Nu exista nicio logica in ceea ce spun ei, am incheiat tranzactiile de impacare la cererea Guvernului. Au indemnat tinerii sa se faca procurori, avocati si judecatori si le vor da apartamente. Au venit cu o lege populista, iar pentru asta nu au alocat niciun leu." Asta spune primarul suspendat Dorin Chirtoaca despre invinuirea care i se aduce in noul dosar deschis pe numele sau.