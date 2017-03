Dorin Chirtoaca, despre mormanul de deseuri care s-a format pe raul Bac: "Este fata noastra, situatia de acolo ne arata care ne este nivelul"

Dorin Chirtoaca a declarat in cadrul sedintei saptamanale a serviciilor primariei, ca albia raului este curata de fiecare data, insa tot timpul mizeria se aduna inapoi.

"Albia raului este fata noastra, fix a fiecaruia dintre noi, noi curatin in fiecare an. Situatia de acolo ne arata care ne este nivelul. Este fix mana omului. O sa mai facem curatenie si anul asta. Fiecare pretura sa prezinte raportul, fiecare isi i-a portiunea. Situati ar trebui rezolvata mai devreme de sfarsitul lunii martie, sunt temperturi inalte saptamana aceasta. Toate problemele din sector sa fie incluse in acest tabel."

Mormanul de deseuri s-ar fi format din cauza unui copac cazut peste apa, iar sticlele nu pot fi duse de curenti. Oamenii spun ca imaginea este dezolanta, iar autoritatile nu intreprind nimic. Locuitorii capitalei afirma ca ar fi binevenite niste amenzi usturatoare pentru cei care arunca gunoiul in rau.

”Vre-o 10 mii de lei”.

Acum trei zile, seful directiei locativ comunale spunea ca nu cunoaste despre dezastrul ecologic, si ca saptamana viitoare problema va fi rezlvata. Ecologistii cred insa ca evacuarea sticlelor de plastic nu este suficienta. Raul Bac, trebuie curatat deoarece este o sursa de poluare a Nistrului.





CITESTE SI: O insula plutitoare din sticle s-a format pe raul Bac. Municipalitatea spune ca saptamana viitoare va curata raul - VIDEO