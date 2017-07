Dorin Chirtoaca, despre suspendarea sa: "Eram pregatit. Ei mai au vreo 3 - 4 dosare pe care o sa le deschida unul dupa altul si o sa fie o telenovela lunga si interesanta". Ce spune ca apare in probele video

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR: "Ma asteptam la o astfel de decizie, eram pregatit. Se vedea o presiune enorma din partea Procuraturii. Este important sa mergem mai departe si sa aflam adevarul. Chiar daca nu as fi fost suspendat din functie nu as fi mers la serviciu in perioada acestui dosar.

Din cate tin minte, daca aceasta intimidare consta in suspendarea din functie a unor angajati, atunci acest lucru l-au cerut si procurorii.

Ei au desfasurat licitatiile, ei s-au intalnit cu aceste persoane, iar acum nu-mi imaginez cum ei, care sunt invinuiti in acelasi dosar, apar in calitate de martori.

Cat despre probele video. Sunt niste confruntari intre acei care acum se numesc martori in dosar.

Confruntari intre Pincevski si Gamretki, Pincevski si Grozavu si tot asa. Acolo sunt discutii asa cum as stau eu acum la discutii cu voi, procurorul da intrebari, acestia raspund. Pincevski si Gamretki s-au vazut cu ungurii inainte si dupa licitatie, iar Grozavu s-a intalnit cu ei dupa licitatie.

Eu m-am vazut cu ungurii dupa ce au castigat licitatia. Eu nu as fi putut semna acest contract intrucat nu am vazut acest contract. Umblam cu el pe la CMC si nici nu stiam ca e semnat. Ca de obicei, capul rautatilor - Chirtoaca ii de jina.

La urma, in dosar, mai apare si pisica din 2014, de unde puteam sa stiu eu ce vor face acestia peste un an.

Nu se stie ce va fi cu acest dosar, insa ei mai au vreo 3 - 4 dosare si o sa le deschida unul dupa altul si o sa fie o telenovela lunga si interesanta pentru societate.

Urmatoarea sedinta e tocmai pe 11 septembrie."