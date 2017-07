Dorin Chirtoaca il cheama in instanta pe Viorel Morari, seful procuraturii anticoruptie. Avocatii primarului sustin ca acesta ar fi dispus inceperea urmarii penale inainte ca infractiunea sa aiba loc - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Urmarirea penala a inceput inainte ca sa aiba loc o infractiune. In ordonanta este scris ca vor aranja licitatia. De ce nu au venit in ziua licitatiei sa o opreasca? De ce intr-un an si jumatate eu nu am fost invitat la audieri sa ma intrebe pe mine? Dupa un an si jumatate eu brusc am devenit un pericol public.”

Totodata, avocatii lui Chirtoaca vor ca in instanta sa fie chemat seful procuraturii anticoruptie, Viorel Morari.

Tatiana IOVU, AVOCAT: “A fost emisa fara sa existe o fapta infractionala, contrar prevederilor legale. Avand in vedere ca ordonanta a fost emisa de procurorul ierarhic superior, el ar trebui sa reprezinte institutia la aceste sedinte.”

De cealalta parte, procurorul de caz Dumitru Robu spune ca documentul a fost intocmit conform legii.

Dumitru ROBU, PROCUROR, PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Este un joc de-a avocatilor...”

Solicitat de Pro Tv, seful procuraturii anticoruptie, Viorel Morari a declarat ca va merge in instanta daca va avea timp. Dorin Chirtoaca a fost retinut pe 25 mai de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata, fiind banuit de trafic de influenta.

A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu, masura prelungita pana in prezent. Recent, primarului i-a mai fost inaintata o invinuire – de luare de mita.