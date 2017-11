Magistratul Alexandru Negru il va judeca pe Chirtoaca, chiar daca acesta insista sa fie schimbat: "Are motive sa se razbune pentru ilegalitatea cu care l-am prins"

Dorin Chirtoaca, PRIMAR SUSPENDAT: "Zilele trecute am aflat circumstante noi despre judecatorul Alexandru Negru, nu are dreptul sa judece aceasta cauza, pentru ca a fost angajat la o intreprindere municipala, unde am facut ancheta de serviciu, conducerea a fost data afara. Apoi, noua conducere a stabilit ca si el a incalcat legea. Detinea licenta de avocat, si era si jurist, nu si-a suspendat licenta.

A lucrat in doua locuri concomitent si in septembrie 2010 a scris cerere de eliberare. Are motive sa se razbune pentru ilegalitatea cu care l-am prins. Sunt convins ca o sa respinga si aceasta judecatoare."

Judecatorul de instructie a respins cererea, asa ca Alexandru Negru va examina in continuare dosarul.

Victoria FURTUNA, PROCUROR: "Consider ca decizia este legala si intemeiata. Judecatorul nu a avut nicio legatura contractuala cu inculpatul. Dumnealui si-a dat demisia din proprie initiativa."

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Ancheta de serviciu a avut loc in decembrie 2009, iar ulterior au fost concediate acele persoane. Conducerea intreprinderii, care a fost desemnata de mine, dupa demisia anteriorului sef, a continuat ancheta.

Dansul a recunoscut incalcarea si si-a depus cererea de eliberare din functie. Este evident ca a fost prins cu incalcarea de catre conducerea pusa de mine. Este o decizie ilegala.

Cand a reusit judecatoarea sa scrie 3 pagini in jumatate de ora, cred ca roboti le scriu. Domnul Negru nu poate sa judece acest dosar, ar urma sa se razbune si asta o sa-i spunem la fiecare sedinta.

Dumnealui recunoaste, dar considera ca nu exista circumstante pentru a se abtine. Avem judecatori care s-au abtinut, de exemplu in cazul lui Didenco.

Aici unde avem conflict de munca, persoana nu se abtine si nu se accepta recuzarea. Vom continua sa-i atacam pentru ilegalitati."