Dorin Chirtoaca isi va petrece urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu, a decis astazi judecatoria Buiucani - VIDEO

Dorin Chirtoaca isi va petrece urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu, a decis astazi judecatoria Buiucani. Primarul capitalei este banuit de trafic de influenta, in dosarul parcarilor cu plata. Acesta i-ar fi dat indicatii viceprimarului Nistor Grozavu sa semneze contractul cu firma austro-ungara, fara avizul Consiliului Municipal Chisinau. Edilul, care a stat 16 ore in izolatorul CNA se declara nevinovat.