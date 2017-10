Dorin Chirtoaca nu a fost inregistrat ca participant la referendumul de demitere a sa. Care a fost motivul - VIDEO

Vitalie MIRON, VICEPRESEDINTE CONSILIUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE: “A fost luata o hotararea de neinregistrare lui Dorin Chirtoaca in calitate de participant la referendum. In situatia in care subiectul nu este de acord cu decizia poate sa o conteste la CEC sau in instanta de judecata.”

Decizia a fost motivata prin faptul ca cererea de inregistrare urma sa fie depusa personal de Dorin Chirtoaca, dar nu prin intermediul unei persoane imputernicite prin procura. Asta in conditiile in care primarul suspendat este in arest la domiciliu. Liderul PL a remarcat ca in cazul Shor asta nu a fost o problema.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: ”Pe perioada referedumului sunt obligati sa il elibereze. Exemplu este cazul Sor cand avea arest la domiciliu si odata ce s-a inregsitrat la functia de candidat la primaria Orhei a fost eliberat din arest la domiciuliu. Tot era in arest la domiciliu si a fost inregistrat, cerearea lui Dorin Chirtoaca care este semnata personal de el nu vor sa le primeasca.”

Un alt motiv invocat de consiliu a fost ca persoanele fizice nu pot fi inregistrate in calitate de participant, ci doar asociatiile sau partidele politice.

Decizia a fost luata de sapte din cei zece membri ai Consiliului Electoral de Circumscriptie Chisinau. Doi s-au abtinut, unul a lipsit, iar altul a votat impotriva.

Cristina BOAGHI, MEMBRU AL CONSILIULUI: “Am votat contra acestei decizii pentru ca toate motivele invocate nu sunt relevante si hotararea nu este destul de argumentata”.

Primarul suspendat Dorin Chirtoaca considera ca el trebuia sa fie inregistrat.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: “Tovarase presedinte, onorat parlament, stimat guvern. De ce va este frica sa ies si sa-mi spun punctul de vedere cu privire la referendum? Iese ca ei pe mine vor sa ma ingroape, dar la inmormantare nu vor sa ia mortul.”

Termenul de inregistrare a participantilor la referendum expira sambata. Pana acum doar PSRM a depus dosarul la Consiliul Electoral de Circumscriptie. Referendumul va avea loc pe 19 noiembrie si vor fi deschise 301 sectii de votare.

Liberalii au contestat legalitatea organizarii plebescitului. Au pierdut in prima instanta iar sedinta de astazi de la Curtea de Apel a fost amanata pentur 25 octombrie. PD, PL, PLDM, PUN si PPDA si-au indemnat sustinatorii sa nu participe.