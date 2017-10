Dorin Chirtoaca nu va participa la referendum. Primarului suspendat i-a fost respinsa cererea de revocare a masurii preventive de arest ca fiind neintemeiata - VIDEO

Asta in timp ce socialistul Ion Ceban declara astazi in timpul unei conferinte de presa ca, de fapt, prin neinregistrarea lui Dorin Chirtoaca in cursa electorala, se doreste victimizarea primarului suspendat. Socialistul afirma ca acesta ar trebui sa participe la dezbateri, pentru a raspunde pentru tot ce a facut in capitala.

Ion CEBAN, LIDER FRACTIUNE PSRM IN CMC: “Este o tentativa de a proteja participarea lui Chirtoaca la dezbaterile publice. Sunt putine lucruri pe care poate sa le spuna direct. In mod normal am zis daca nu este condamnat trebuie sa iasa si sa fie admis in aceasta campanie pentru referendum.”

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: “Ei au pornit referendumul si nu stiu cum sa iasa din el. Daca dumnealui vrea sa se inscrie in calitate de avocat al subsemnatului, n-are decat.”

Sedinta de judecata a inceput cu o cerere de recuzare a judecatorului Alexandru Negru, al treilea judecator pe masa caruia a ajuns dosarul lui Chirtoaca, care insa a fost respinsa. Chirtoaca a invocat ca magistratul i-ar fi tinut parte procurorului, atunci cand a examinat demersul prin care a cerut sa mearga la consiliul electoral de circumscriptie sa se inscrie la referendum, la 3 zile de la expirarea termenului in care putea sa o faca.

Dorin Chirtoaca este invinuit de trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.