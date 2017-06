Dorin Chirtoaca ramane in arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel. Primarul nu a venit la sedinta - VIDEO

Potrivit avocatei lui Dorin Chirtoaca, invinuirile aduse primarului sunt nefondate, iar procurorii nu ar fi prezentat nicio proba care sa justifice aplicarea arestului la domiciliu.

Tatiana IOVU, AVOCATUL LUI DORIN CHIRTOACA: “Au fost un sir de incarcari procedurale ceea ce tine si de termenul care se calculeaza acest arest la domiciliu, insa cu parere de rau nu am fost auziti. Nu suntem de acord cu sentinta pronuntata.”

Inainte a incepe sedinta, mai multi membri PL au protestat in fata Curtii de Apel, cerand ca primarul sa fie cercetat in libertate.

“Eu nu sunt importiva ca el sa fie anchetat la libertate. Lasa sa I se dea o citatie sa plece la serviciu.”

“Ne gandim ca nu sunt probe aduse si ne gandim ca are tenta politica.”

“Speram ca va fi o justitie corecta. Procesul este politic.”

Dorin Chirtoaca este invinuit de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. El risca pana la sapte ani de inchisoare. Tot astazi au fost respinse recursurile altor functionari din primarie. Este vorba despre consilierii Ghenadie Dumanschi, Oleg Oniscenco, dar si secretarul Consiliului Municipal, Valeriu Didenco.

Valeriu DIDENCO, SECRETAR CONSILIUL MUNICIPAL: “Secretarul da aviz iar proiectul corespunde legii pentru a fi examinat, nu-l impune pentru a fi examinat.”

Oleg ONISCENCO, CONSILIER PSRM: “Toate actiunile mele au fost perfect legale. Nu am incalcat nimic nu am fost prins in flagrant cu mita, nu amf acut nimic rau pentru a sta inchis la puscarie ca un criminal.”

Functionarii din primarie sunt vizati in intr-un alt dosar de corupere pasiva, trafic de influenta si depasirea atributiilor de serviciu. Toti trei se declara nevinovati.