Instanta a decis sa ii prealungeasca mandatul de arest la domiciliu primarului suspendat. Procurorul spune, din nou, ca Chirtoaca ar fi incercat sa intimideze martori - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL SUSPENDAT AL CHISINAULUI: “A fost prelungit in mod ilegal, niciun fel de probe noi nu au fost prezentate, probele aduse azi au mai fost aduse si la sedintele precedente.”



Procurorul insista pe aceleasi argumente. Daca va fi eliberat Chirtoaca, exista riscul ca acesta sa influenteze martorii sa isi schimbe declaratiile, facand referire la dispozitia semnata de acesta cu privire la suspendarea din functie a lui Gamretki.



Dumitru ROBU, PROCUROR ANTICORUPTIE: “Sunt trei riscuri invocate de acuzare, nu putem invoca alte riscuri.”



Edilul suspendat va merge la Curtea de Apel. El spune ca instanta a comis o ilegalitate in privinta sa, mai ales ca nu I-a permis sa plece la o inmormantare, pentru care a si cumparat flori in aceasta dimineata, cand era in drum spre Judecatorie. Imaginile au fost postate pe site-ul “Ziarului de Garda”.

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL SUSPENDAT AL CHISINAULUI: “Este vorba despre tatal unul coleg, care il cunosc din copilarie. Imi pare rau in R.M. nici macar la o inmormantare nu poti sa mergi.”

Dumitru ROBU, PROCUROR ANTICORUPTIE: “Dorin Chirtoaca urma de a adresa cererea in instanta de judecata, deoarece doar instanta de judecata urmeaza sa ii permita careva deplasari de la domiciliu.”

Cererea insa nu a fost depusa.

Tatiana IOVU, AVOCAT: “Noi nu puteam sa stim care este solutia instantei, pentru a formula o cerere de permisiune.“



Dorin Chirtoaca este banuit de trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata. A si fost suspendat din functie recent, iar acum Curtea Constitutionala va decide daca suspendarea a fost sau nu legala.