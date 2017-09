Dorin Chirtoaca ramane in arest la domiciliu. Magistratii de la Apel au respins recursul avocatilor primarului suspendat

Tatiana IOVU, AVOCAT: "Instanta a pronuntat o hotarare vadit ilegala. Avem temeiuri sa mergem la CEDO. Totul este examinat in mod formal si nici de cum obiectiv.

Este hotararea CC, nu o putem critica, este pozitia unei inalte Curti. Cu certitudine referendumul nu poate avea loc in perioada in care Dorin Chirtoaca este suspendat."





Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Suntem complet in afara legii, urmeaza sa ne adresam la CEDO. S-au incalcat drepturile la un proces echitabil. Suntem total in afara legii.

Se trage de timp. Dosarul este unul politic, nu mai exista lege care sa se aplice in ceea ce ma priveste. Urmeaza sa ne adresam la CEDO.

In ceea ce priveste decizia CC, o sa ma documentez si o sa revin cu detalii. Ceva nu este in regula. Ar fi trebuit sa fiu prezent la CC ca sa-mi apar punctul de vedere. Nu inteleg cum lucrurile s-au intamplat pe ascuns. Noi am depus sesizarea, nu judecatorii. Acestia au luat textul nostru si l-au depus la Curte. Trebuia sa ne invite si sa ne expunem punctul de vedere. Din punctul meu de vedere trebuie de reluat aceasta sesizare.

Orice primar ca sa stea cu sabia deasupra capului ca sa nu-l suspende pe X si Y nu se poate.

Astazi au ajuns cele 3 volume pe masa judecaorilor. Copy Paste trei volume, ca altceva nu este acolo. Pe 19 septembrie trebuia sa fiu liber.

Am vazut ca cei care au pornit acest referendum au inceput cu murdariile. Ar fi fost corect sa ies sa discut cu cetatenii. Nu au nicio sansa socialistii cu prostiile lor. Iaca pentru cele 40 de milioane de lei care o sa se cheltuie cine o sa raspunda."